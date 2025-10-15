Microsoft gestopt met support van Windows 10 en Exchange 2016 en 2019

Microsoft is gestopt met de ondersteuning van Windows 10 en Exchange Server 2016 en 2019. Het techbedrijf roept klanten op om in het geval van Windows naar Windows 11 te upgraden. Organisaties die met Exchange werken kunnen overstappen naar Exchange Online of Exchange Server SE. In het Windows message center meldt Microsoft dat Windows 10 met de beveiligingsupdates van oktober de laatste updates heeft ontvangen.

Systemen die Windows 10 versie 22H2 (Home, Pro, Enterprise, Education en IoT Enterprise edities), Windows 10 2015 LTSB en Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 draaien zullen geen beveiligingsupdates of andere fixes meer ontvangen. Voor eindgebruikers die niet willen of kunnen upgraden biedt Microsoft het Windows 10 Consumer Extended Security Updates (ESU) programma. Europese Windows 10-gebruikers met een Microsoft-account kunnen via dit programma zonder betaling een extra jaar beveiligingsupdates ontvangen.Het is de eerste keer dat Microsoft een dergelijk programma aan consumenten aanbiedt.

Voor organisaties biedt Microsoft, net als bij vorige Windowsversies waarvan de support verliep, ook een ESU-programma. Tegen betaling is het mogelijk om maximaal drie jaar lang beveiligingsupdates te blijven ontvangen. Hiervoor betalen organisaties 61 dollar per apparaat voor het eerste jaar. Het tweede jaar moet er 122 dollar per apparaat worden betaald. Voor het derde jaar moeten organisaties 244 dollar per apparaat afrekenen.

Het Exchange Server Team van Microsoft maakt melding van het einde van de support van Exchange Server 2016 en 2019. Het techbedrijf stelt dat klanten die met deze software werken het beste kunnen upgraden naar Exchange Online of Microsoft 365. Organisaties die hun eigen Exchange-server willen hosten kunnen upgraden naar Exchange Server SE. Hoeveel systemen precies nog Windows 10 en Exchange Server 2016 of 2019 draaien is onbekend, maar uit verschillende metingen blijkt dat het in het geval van Windows 10 nog om honderden miljoenen machines gaat.