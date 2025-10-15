Meta laat gebruikers AI-bril betalen via qr-code en spraakopdracht

Meta is in India een test gestart waarbij gebruikers van Meta's AI-bril, door het kijken naar een qr-code en een spraakopdracht, allerlei dingen kunnen betalen. De op deze manier uitgevoerde betaaltransacties hebben een limiet van maximaal duizend roepies per keer, wat omgerekend zo'n tien euro is. De gebruiker moet als eerste naar een qr-code kijken en vervolgens de opdracht "Hey Meta, scan and pay" uitspreken.

De betaling wordt vervolgens verwerkt via de bankrekening die aan het WhatsApp-account van de gebruiker is gekoppeld. Indiase WhatsApp-gebruikers kunnen via de Unified Payments Interface (UPI) al enige tijd betalingen vanuit de chatapp verrichten. WhatsApp laat in de aankondiging niet weten of het plannen heeft de betaalmethode ook in andere landen te introduceren.