Nieuws
image

Meta laat gebruikers AI-bril betalen via qr-code en spraakopdracht

woensdag 15 oktober 2025, 11:26 door Redactie, 1 reacties

Meta is in India een test gestart waarbij gebruikers van Meta's AI-bril, door het kijken naar een qr-code en een spraakopdracht, allerlei dingen kunnen betalen. De op deze manier uitgevoerde betaaltransacties hebben een limiet van maximaal duizend roepies per keer, wat omgerekend zo'n tien euro is. De gebruiker moet als eerste naar een qr-code kijken en vervolgens de opdracht "Hey Meta, scan and pay" uitspreken.

De betaling wordt vervolgens verwerkt via de bankrekening die aan het WhatsApp-account van de gebruiker is gekoppeld. Indiase WhatsApp-gebruikers kunnen via de Unified Payments Interface (UPI) al enige tijd betalingen vanuit de chatapp verrichten. WhatsApp laat in de aankondiging niet weten of het plannen heeft de betaalmethode ook in andere landen te introduceren.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 12:06 door Named
Spraak gestuurde betalingsbevestigingen? Serieus?
Een "touch and swipe" aan de zijkant van de bril lijkt mij een stuk handiger en veiliger.

Op zich lijkt mij het gebruik van een AR-bril best wel handig:
- Live maps/locatie projectie zodat je intuïtief kan zien welke richting je op moet.
- Direct foto's/videos kunnen maken zonder eerst naar je telefoon of camera te moten grijpen.
- Veiligere betalingen waarvan je op je eigen vertrouwde apparaat de transactie kan bevestigen.

Helaas zit zo'n ding vol geperst met tracking en marketing, het grote nadeel aan Meta producten.
Als er eentje was die open source was zonder al die rotzooi, dan zou ik het serieus nog overwegen...
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure