Door Discord beschuldigd bedrijf ontkent lekken van 70.000 id-bewijzen

Een door Discord beschuldigd bedrijf ontkent dat het de identiteitsbewijzen van 70.000 gebruikers van het zeer populaire communicatieplatform heeft gelekt. Vorige week meldde Discord dat aanvallers de id-bewijzen van 70.000 gebruikers in handen hadden gekregen die voor leeftijdsverificatie waren verstrekt. Volgens Discord waren de id-bewijzen buitgemaakt bij 5CA, een bedrijf dat de klantenservice voor het communicatieplatform verzorgt.
In een verklaring ontkent 5CA de aantijgingen. "In tegenstelling tot wat er wordt bericht, kunnen we bevestigen dat geen van de systemen van 5CA betrokken was, en 5CA geen identiteitsbewijzen voor deze klant heeft verwerkt." In de verklaring wordt ook gesteld dat alle systemen en platforms van de klantenserviceprovider veilig zijn en klantgegevens goed zijn beschermd.
Verder meldt 5CA dat er nauw met Discord wordt samengewerkt. "Gebaseerd op tussentijdse bevindingen kunnen we bevestigen dat het incident zich buiten onze systemen heeft voorgedaan en 5CA niet is gehackt." Het voorlopige onderzoek zou laten zien dat het incident mogelijk het gevolg van een "menselijke fout" is, waarvan de omvang nog wordt onderzocht. 5CA geeft aan dat het meer informatie zal delen zodra dit bekend is.
