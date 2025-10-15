Signal versterkt encryptieprotocol tegen aanvallen door quantumcomputers

Signal heeft het protocol gebruikt voor het versleutelen van chatberichten voorzien van extra bescherming tegen aanvallen door quantumcomputers. In 2023 zette Signal al een eerste stap door de initiële uitwisseling van cryptografische sleutels te beschermen. Door een extra beschermingslaag toe te voegen aan de versleuteling van uitgewisselde berichten is nu het volledige versleutelingsproces beter bestand tegen toekomstige quantum-aanvallen, aldus de ontwikkelaars van de chatapp.
De bestaande ‘Double Ratchet’-versleuteling van Signal is als onderdeel van de genoemde bescherming uitgebreid met een derde laag. De nieuwe ‘Sparse Post-Quantum Ratchet’ (SPQR) wordt toegevoegd aan de bestaande ‘Double Ratchet’, die gebruikmaakt van symmetrische en elliptische curve-cryptografie. Hierdoor ontstaat een nieuwe Triple Ratchet. Deze derde beschermingslaag maakt gebruik van het quantumbestendige encryptie-algoritme ML-KEM 768, dat vorig jaar nog door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) als encryptiestandaard werd gekozen.
De ontwikkelaars merken op dat quantumveilige versleuteling vaak leidt tot lange sleutels. Als oplossing hiervoor heeft Signal besloten om sleutels te splitsen en te verdelen over meerdere berichten. Dit moet de bandbreedte beperken die gebruikt wordt voor de extra versleutelingsstappen. Signal zal de nieuwe versie van het versleutelingsprotocol geleidelijk onder gebruikers uitrollen. Zodra alle Signal-clients het nieuwe protocol ondersteunen, zal de chatapp het nieuwe protocol voor alle communicatiesessies afdwingen.
