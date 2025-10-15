Tor Project start jaarlijkse donatiecampagne met thema "Free the Internet"

Het Tor Project is net zoals voorgaande jaren weer een donatiecampagne gestart, die dit keer de naam "Free the Internet" heeft gekregen. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken. In Nederland zou het om honderdduizenden gebruikers gaan. Hoewel miljoenen mensen van het netwerk gebruikmaken telde het Tor Project begin dit jaar slechts zevenduizend jaarlijkse donateurs.

Als non-profitorganisatie is het Tor Project volledig afhankelijk van giften. Een groot deel van de financiering is afkomstig van de Amerikaanse overheid. Om die afhankelijkheid te verminderen vraagt het Tor Project geregeld om donaties. Met de nu aangekondigde Free the Internet donatiecampagne wil het Tor Project het belang onderstrepen van een internet vrij van surveillance en censuur.

"Tor is de bouwsteen voor een vrij internet, en het vereist een gemeenschappelijke inspanning om het te verbeteren en versterken", zegt Arturo Martinez van het Tor Project. Donaties die tot 31 december worden gedaan, zullen tot een totaalbedrag van 250.000 dollar door Power Up Privacy worden verdubbeld. Vorig jaar werd er tijdens de jaarlijkse donatiecampagne in totaal 816.000 dollar opgehaald.