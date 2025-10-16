Kredietplatform Prosper lekt persoonlijke gegevens 17,6 miljoen gebruikers

Kredietplatform Prosper, een online marktplaats voor persoonlijke leningen, heeft de persoonlijke gegevens van 17,6 miljoen gebruikers gelekt. Het gaat om inkomen, kopieën van identiteitsbewijzen, social-securitynummers, namen, adresgegevens, e-mailadressen, geboortedatums, kredietstatus, ip-adressen, arbeidssituatie en informatie over de browser user-agent. Via Prosper kunnen mensen aan investeerders leningen vragen van tussen de 2.000 en 50.000 dollar.
Prosper maakte vorige maand bekend dat een aanvaller toegang tot de systemen had gekregen en daarbij allerlei data had buitgemaakt. Hoe de inbraak mogelijk was liet het bedrijf niet weten. De 17,6 miljoen gestolen e-mailadressen zijn in handen gekomen van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de bij Prosper buitgemaakte e-mailadressen was 84 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.