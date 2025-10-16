Nieuws
Kredietplatform Prosper lekt persoonlijke gegevens 17,6 miljoen gebruikers

donderdag 16 oktober 2025, 11:34 door Redactie, 2 reacties

Kredietplatform Prosper, een online marktplaats voor persoonlijke leningen, heeft de persoonlijke gegevens van 17,6 miljoen gebruikers gelekt. Het gaat om inkomen, kopieën van identiteitsbewijzen, social-securitynummers, namen, adresgegevens, e-mailadressen, geboortedatums, kredietstatus, ip-adressen, arbeidssituatie en informatie over de browser user-agent. Via Prosper kunnen mensen aan investeerders leningen vragen van tussen de 2.000 en 50.000 dollar.

Prosper maakte vorige maand bekend dat een aanvaller toegang tot de systemen had gekregen en daarbij allerlei data had buitgemaakt. Hoe de inbraak mogelijk was liet het bedrijf niet weten. De 17,6 miljoen gestolen e-mailadressen zijn in handen gekomen van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de bij Prosper buitgemaakte e-mailadressen was 84 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.

Reacties (2)
Vandaag, 11:45 door Anoniem
Gokje... Ze krijgen een boete van 50k. Want ze doen ZO erg hun best om eea te 'verbeteren'...
Vandaag, 11:58 door Anoniem
Denk je dat Prosper iets geleerd heeft? Nee, het blijft gratis data/persoonsgegevens verstrekken aan Google.
