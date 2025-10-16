Back-updienst Backblaze: harde schijven gaan steeds langer mee

Harde schijven gaan steeds langer mee voordat ze uiteindelijk uitvallen, zo stelt back-updienst Backblaze op basis van honderdduizenden geanalyseerde harde schijven. Backblaze publiceert elk kwartaal een overzicht van hoe goed de gebruikte harde schijven presteren, maar besloot voor de nieuwste analyse langer terug te kijken. Voor het onderzoek werden cijfers uit 2013, 2021 en 2025 vergeleken.
In 2013 zag de back-updienst de meeste uitval rond de 3 jaar en 3 maanden en 3 jaar en 9 maanden. In 2021 werd de meeste uitval pas na 7 jaar en 9 maanden waargenomen. Dit jaar ligt de uitvalspiek rond de 10 jaar en 3 maanden. Ook blijkt dat harde schijven tegenwoordig aan het begin van hun levensduur niet vaak uitvallen. Iets wat in 2013 vaker voorkwam. Volgens Backblaze laat de trend zien dat harde schijven steeds beter worden en langer meegaan.
De back-updienst stelt ook dat de cijfers laten zien dat de badkuipkromme, die vaak wordt gebruikt om te laten zien wanneer een product binnen de levenscyclus uitvalt, niet volledig is. "Het behandelt tijd als de enige betrouwbare dimensie, en negeert belasting, productieverschillen, firmware-updates en operationeel verloop. En is gebaseerd op een aantal aannames dat apparaten identiek zijn en onder dezelfde omstandigheden opereren, uitval onafhankelijk plaatsvindt, voornamelijk veroorzaakt door tijd, en de omgeving van het product tijdens de levenscyclus gelijk blijft."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.