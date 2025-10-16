Microsoft: meeste cyberaanvallen via exploits en gestolen wachtwoorden

De meeste cyberaanvallen die vorig jaar plaatsvonden waren mogelijk door het gebruik van exploits voor kwetsbaarheden en gestolen wachtwoorden, zo stelt Microsoft in de nieuwste editie van het Digital Defense Report. Daarnaast proberen aanvallers vooral data van organisaties te stelen. In het rapport geeft het techbedrijf een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van cyberaanvallen.

Volgens Microsoft werd 37 procent van de incidenten waarbij het door klanten werd ingeschakeld gemotiveerd door datadiefstal. Afpersing volgt met 33 procent op de tweede plek, gevolgd door ransomware op plek drie met 19 procent. Vier procent van de incidenten waarvoor getroffen organisaties Microsoft inschakelden bleken het gevolg te zijn van cyberspionage.

Bij twintig procent van de onderzochte incidenten bleek het niet mogelijk om de oorzaak te achterhalen, waardoor aanvallers de aanval konden uitvoeren. Het gebruik van exploits bij kwetsbare software was in 11 procent van de gevallen de initiële toegangsmethode. Een zelfde percentage van de incidenten werd veroorzaakt door "geldige accounts". Het gaat dan om gestolen inloggegevens waarmee aanvallers op accounts inloggen en daarvandaan verdere aanvallen uitvoeren. Deze wachtwoorden zijn voornamelijk afkomstig van datalekken en infostealer-malware. Social engineering was voor 10 procent van de incidenten verantwoordelijk.

Criminelen maken geregeld gebruik van "acces brokers". Dit zijn personen die systemen binnen organisaties compromitteren en vervolgens de toegang tot deze machines aan andere criminelen verkopen. Tal van ransomware-aanvallen zijn uitgevoerd met behulp van access brokers. Volgens Microsoft zijn deze personen dan ook de verborgen "gatekeepers van cybercrime" en spelen ze een belangrijke rol in het cybercrimelandschap. Als er wordt gekeken naar de methodes die access brokers gebruiken om toegang te krijgen, dan blijkt het volgens Microsoft in 80 procent van de gevallen om gestolen inloggegevens te gaan.

Microsoft merkt op dat deze inloggegevens niet alleen afkomstig zijn uit datalekken, maar er het afgelopen jaar ook een toename was van het gebruik van infostealer-malware door criminelen. Dergelijke malware kan allerlei inloggegevens van besmette systemen stelen. Microsoft benadrukt dat het gebruik van phishingbestendige multifactorauthenticatie 99 procent van dit soort aanvallen kan stoppen.