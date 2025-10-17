267.000 F5-apparaten benaderbaar vanaf internet, waarvan 3800 in Nederland

Zo'n 267.000 apparaten van fabrikant F5 zijn benaderbaar vanaf het internet. In Nederland gaat het om 3800 apparaten, zo meldt The Shadowserver Foundation op basis van een online scan. F5 bracht deze week updates voor meerdere kwetsbaarheden uit, nadat een aanvaller broncode en informatie over niet geopenbaarde beveiligingslekken had buitgemaakt.

F5 biedt verschillenden producten, diensten en oplossingen, maar is vooral bekend van het BIG-IP-platform. Dat wordt voor verschillende toepassingen gebruikt, zoals load balancing, application delivery, application firewalling, single sign-on en vpn. Vanwege de impact van de gestolen data bij F5, die voor allerlei aanvallen te gebruiken is, kwam de Amerikaanse overheid met een noodbevel. Daarin werden federale overheidsdiensten opgedragen om de F5-updates binnen een dag te installeren.

The Shadowserver Foundation doet geregeld scans naar online kwetsbare systemen. Voor het laatste onderzoek werd gekeken naar het totaal aantal F5-apparaten dat op internet is te vinden. Er werd niet specifiek naar kwetsbare machines gezocht. Dit leverde zo'n 267.000 ip-adressen op. Het grootste deel daarvan bevindt zich in de Verenigde Staten, ongever 133.000. In Nederland telde The Shadowserver Foundation 3800 apparaten. Organisaties werden eerder al door F5 opgeroepen om de beschikbaar gestelde updates zo snel mogelijk te installeren.