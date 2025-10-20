Beveiligingslekken in Windows SMB-client en Kentico Xperience actief misbruikt

Kwetsbaarheden in de SMB-client van Windows en Kentico Xperience worden actief misbruikt bij aanvallen, zo waarschuwt het Amerikaanse cyberagentschap CISA. Microsoft kwam op 10 juni met beveiligingsupdates voor het Windows-lek, aangeduid als CVE-2025-33073. Via de 'Elevation of Privilege" kwetsbaarheid kan een aanvaller SYSTEM-rechten krijgen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via een script dat het systeem van het slachtoffer via SMB laat inloggen op een machine van de aanvaller, zo laat Microsoft in het beveiligingsbulletin weten.

De impact van de kwetsbaarheid, die door meerdere verschillende onderzoekers aan Microsoft werd gerapporteerd, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 8.8. Toen Microsoft de beveiligingsupdates uitbracht was er nog geen actief misbruik waargenomen. Wel was er proof-of-concept exploitcode beschikbaar. Desondanks omschreef Microsoft de kans op daadwerkelijk misbruik "less likeley". Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security laat vandaag weten dat aanvallers inmiddels wel misbruik van het lek maken, maar geeft geen verdere details.

Daarnaast waarschuwt het CISA voor misbruik van twee kritieke kwetsbaarheden in Kentico Xperience Staging Sync Server (CVE-2025-2746 en CVE-2025-2747). Het gaat om een "authentication bypass" waardoor een aanvaller als admin kan inloggen zonder over het bijbehorende wachtwoord te beschikken. De impactscore van beide kwetsbaarheden is beoordeeld met een 9.8. Begin maart kwam Kentico met een beveiligingsupdate. Kentico Xperience is een platform voor contentmanagement, digital marketing en e-commerce. Het CISA geeft wederom geen informatie over de waargenomen aanvallen.