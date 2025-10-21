Japanse webshop MUJI stopt online bestellingen na ransomware-aanval

Webshops van verschillende grote Japanse winkelketens, waaronder warenhuisketen MUJI, kunnen geen online bestellingen meer verwerken na een ransomware-aanval op logistiek dienstverlener en e-commerceplatform Askul. Het is onbekend wanneer de webshops weer bestellingen aankunnen. Askul is in Japan een grote aanbieder van kantoorproducten. Zondag maakte het bedrijf bekend dat systemen vanwege een ransomware-aanval waren uitgevallen. Er konden geen bestellingen meer worden verwerkt of geleverd. Alle bestaande bestellingen werden geannuleerd en gebruikers kunnen geen nieuwe accounts aanmaken.

Verschillende grote Japanse webshops laten hun producten via een dochteronderneming van Askul bezorgen. Ook deze dochteronderneming is door de ransomware-aanval getroffen, wat gevolgen voor de webshops heeft. Het gaat naast MUJI ook om winkelketens Loft en Sogo & Seibu. MUJI, dat ook een deel van de app uitschakelde, meldt op de Japanse versie van de webshop dat naast het plaatsen van online bestellingen ook verschillende andere diensten niet beschikbaar zijn, zoals het controleren van de voorraad van fysieke winkels en het telefonisch reserveren van producten.

De winkelketens laten weten dat de fysieke winkels wel gewoon open zijn. Askul is een onderzoek gestart of er bij de ransomware-aanval ook persoonlijke informatie en klantgegevens zijn gestolen. Het bedrijf claimt 5,6 miljoen zakelijke klanten en 10 miljoen particuliere klanten te hebben. Eind september werd de Japanse bierbrouwer Asahi door een ransomware-aanval platgelegd.