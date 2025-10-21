Leverancier seksuele gezondheidsproducten lekt gevoelige data van klanten

Hello Cake, een Amerikaanse leverancier van seksuele gezondheidsproducten, heeft door een configuratiefout met een clouddienst de gevoelige gegevens van 23.000 klanten gelekt. De gegevens werden in juli gestolen en vervolgens op internet openbaar gemaakt. Hello Cake levert allerlei seksuele gezondheidsproducten, waaronder ook medicijnen. In juli wisten aanvallers een bestand met de gegevens van 23.000 mensen te stelen voor wie medicatie was voorgeschreven (pdf).

Het gaat om namen, adresgegevens. telefoonnummers, geboortedatums, e-mailadressen en details over bestellingen, waaronder de betreffende medicatie. Volgens Hello Cake deed het datalek zich voor tijdens een "routine migratie", waarbij er voor een in de cloud opgeslagen bestand de toegang tijdelijk verkeerd was ingesteld. Naar aanleiding van het incident zijn de instellingen aangepast om herhaling te voorkomen en zijn er niet nader genoemde aanvullende maatregelen genomen om klantgegevens te beschermen.

De gestolen e-mailadressen zijn inmiddels toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de 23.000 e-mailadressen was 83 procent al bij de zoekmachine bekend. Na de diefstal werd de gestolen data op een openbaar forum gepubliceerd.