'Apple waarschuwt exploit-ontwikkelaar dat zijn iPhone doelwit van spyware was'

Apple heeft eerder dit jaar een ontwikkelaar van iOS-exploits gewaarschuwd dat zijn iPhone het doelwit van een gerichte spyware-aanval was. Dat meldt TechCrunch. Niet nader genoemde bronnen laten tegenover de website weten dat Apple de afgelopen maanden meerdere spyware- en exploit-ontwikkelaars voor spyware-aanvallen heeft gewaarschuwd. Of de aanval op de ontwikkelaar succesvol was is onbekend.
De niet nader genoemde ontwikkelaar werkte voor Trenchant, een bedrijf dat overheden met "nationale veiligheidsoperaties" ondersteunt, zo valt op de website van het bedrijf te lezen. Trenchant houdt zich onder andere bezig met het zoeken naar kwetsbaarheden en ontwikkelen van exploits die misbruik van deze kwetsbaarheden maken. De door Apple gewaarschuwde ontwikkelaar werkte volgens TechCrunch bij Trenchant aan het ontwikkelen van exploits voor onbekende iOS-kwetsbaarheden.
De ontwikkelaar werd eerder dit jaar ontslagen omdat het bedrijf dacht dat hij twee banen had en gevoelige informatie had gelekt. De ontwikkelaar ontkent dit en vermoedt dat de melding van Apple te maken heeft met zijn ontslag. Apple stuurt geregeld waarschuwingen aan gebruikers die het doelwit van aanvallen met "mercenary spyware" zijn. Het zou echter de eerste keer zijn dat openbaar wordt dat ook een exploit-ontwikkelaar doelwit is geworden. Daarnaast laten bronnen aan TechCrunch weten dat Apple de afgelopen maanden meerdere spyware- en exploit-ontwikkelaars heeft gewaarschuwd. Verdere details ontbreken echter.
