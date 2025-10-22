Vidar-malware gebruikt multi-threading voor sneller stelen van wachtwoorden

Onderzoekers hebben een nieuwe versie van de Vidar-malware ontdekt die multi-threading gebruikt om sneller wachtwoorden en andere inloggegevens van besmette systemen te stelen. Door het gebruik van multi-threading kan de malware gelijktijdig inloggegevens uit verschillende applicaties stelen. Daarbij houdt Vidar ook rekening met de prestaties van het systeem. Op snellere systemen gebruikt de malware meer threads en kan daardoor sneller wachtwoorden en andere data stelen.

De Vidar-malware bestaat al jaren en verscheen eind 2018 voor het eerst. Het gaat hier om een zogenoemde "infostealer", malware speciaal ontwikkeld voor het stelen van allerlei inloggegevens. Vidar wordt aangeboden als malware-as-a-service. Een levenslang abonnement kost afnemers 300 dollar. Onlangs werd Vidar 2.0 aangekondigd, zo laat Trend Micro in een analyse weten. Eén van de nieuwe features in deze versie is het ondersteunen van multi-threading. Daardoor kan de malware efficiënt gebruikmaken van processors die over meerdere cores beschikken.

"De malware maakt gebruik van een geavanceerd multi-threading systeem dat automatisch de prestaties aanpast afhankelijk van de specificaties van de computer van het slachtoffer", aldus de onderzoekers. "Het schaalt de operaties op door meer worker threads op een krachtig systeem te creëren en minder threads op zwakkere machines, om zo optimaal te presteren zonder het aangevallen systeem te overweldigen." Door deze aanpak kan de malware gelijktijdig uit verschillende bronnen, zoals browsers, cryptowallets en bestanden, data stelen, in plaats van die één voor één te verwerken.

Vidar heeft het op verschillende browsers voorzien, namelijk Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Opera GX, Vivaldi, Firefox, Waterfox en Palemoon. Daarnaast steelt de malware ftp- en ssh-inloggegevens uit FileZilla en WinSCP. Tevens zijn Steam, Discord, Telegram en cryptowallets een doelwit, alsmede Office 365 en Azure. Gestolen data wordt vervolgens naar de aanvaller gestuurd. Daarna verwijdert de malware allerlei sporen om zo forensisch onderzoek te bemoeilijken.