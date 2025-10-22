Google waarschuwt voor malware-aanval via malafide captcha

Google waarschuwt internetgebruikers voor een aanval waarbij wordt geprobeerd om via een malafide captcha malware te installeren. De afgelopen jaren hebben aanvallers verschillende varianten van dergelijke aanvallen uitgevoerd. Internetgebruikers krijgen op malafide webpagina's een melding te zien dat ze een "captcha" moeten oplossen om te bewijzen dat ze geen robot zijn. In werkelijkheid wordt geprobeerd om gebruikers malafide commando's te laten uitvoeren die tot de installatie van malware leiden.

Bij de door Google waargenomen aanval worden gebruikers verleid om eerst een malafide dll-bestand genaamd "iamnotarobot" te downloaden en vervolgens op het eigen systeem dit bestand uit te voeren. In werkelijkheid installeert het dll-bestand een backdoor op het systeem, waardoor aanvallers toegang tot de computer krijgen. Volgens Google is de aanval het werk van een groep die het Coldriver noemt. Het zou om een door de Russische overheid gesteunde groep gaan die het onder andere heeft voorzien op NGO's, beleidsadviseurs en dissidenten.

De groep wordt onder andere voor allerlei gerichte phishingaanvallen verantwoordelijk gehouden. Waarom de groep nu voor het verspreiden van malware via malafide captcha's kiest kan Google niet zeggen. Het techbedrijf denkt dat de techniek wordt ingezet tegen doelwitten die eerder al via phishing waren gecompromitteerd, om zo aanvullende informatie te verzamelen. Hoe de aanvallers doelwitten naar de malafide captcha-pagina krijgen is niet helemaal bekend. Wel is duidelijk dat de achterliggende pagina's en domeinnamen zich voordoen als informatiebron die voor het doelwit interessant is.