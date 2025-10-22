183 miljoen gecompromitteerde e-mailadressen toegevoegd aan HIBP

Aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned (HIBP) zijn 183 miljoen gecompromitteerde e-mailadressen toegevoegd. Hiervan waren 16,4 miljoen e-mailadressen nog niet bij de zoekmachine bekend. Via HIBP kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. De nu toegevoegde e-mailadressen werden gevonden in zogenaamde "stealer logs". Dit zijn bestanden die door infostealer-malware worden aangemaakt. Deze bestanden bevatten de naam van de websites waarop slachtoffers inloggen, plus bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord.
Infostealers zijn malware speciaal ontwikkeld voor het stelen van allerlei inloggegevens. De gestolen data wordt in een bestand verzameld en naar de aanvaller teruggestuurd. Vervolgens verschijnt de data op Telegram-kanalen, forums of andere kanalen. Een onderzoeker van securitybedrijf Synthient verzamelde allerlei stealer logs en deelde die met Have I Been Pwned. Het ging bij elkaar om 3,5 terabyte aan data.
De 183 miljoen e-mailadressen zijn nu aan de zoekmachine toegevoegd. HIBP laat eigenaren van de gecompromitteerde e-mailadressen zien op welke website ze die allemaal hebben gebruikt, zodat ze vervolgens de inloggegevens daar kunnen aanpassen. 91 procent van de e-mailadressen was al via een ander datalek of verzameling van stealer logs bij de zoekmachine bekend. Dat houdt in dat er ook 16,4 miljoen nieuwe e-mailadressen zijn toegevoegd.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.