WhatsApp toont waarschuwing bij delen van scherm met onbekenden

WhatsApp gaat waarschuwingen tonen wanneer gebruikers hun scherm met onbekende contacten delen, zo heeft Meta aangekondigd. Dit moet volgens het techbedrijf fraude tegengaan. Daarnaast is Meta in Messenger een test gestart om scams in chats beter te detecteren. Het techbedrijf merkt op dat vooral ouderen vaak het slachtoffer van fraude zijn. Zo wordt er gewezen naar cijfers van de FBI dat ouderen vorig jaar voor 4,9 miljard dollar werden opgelicht. Veel van de klachten van oudere slachtoffers gingen over tech support scams en phishing.

Meta stelt dat oplichters steeds hun tactieken blijven aanpassen om detectie te voorkomen en zich vaak op meerdere platforms richten. Voor WhatsApp heeft het bedrijf nu een nieuwe anti-scam tool aangekondigd. Wanner WhatsApp-gebruikers hun scherm delen met een onbekend contact verschijnt er straks een pop-up waarin staat dat het scherm alleen gedeeld moet worden met mensen die de gebruiker vertrouwt. "We weten dat scammers hun slachtoffers onder druk zetten om hun scherm te delen, om mensen zo te misleiden om gevoelige informatie prijs te geven, waaronder bankgegevens of verificatiecodes. Met deze nieuwe tool geven we onze gebruikers meer context om scams te herkennen en voorkomen", aldus Meta.

Daarnaast is Meta een test gestart om scams in chatberichten van Messenger-gebruikers beter te herkennen. Wanneer deze optie staat ingeschakeld en een nieuw contact een mogelijk scam-achtig bericht stuurt, verschijnt er een waarschuwing met adviezen en de mogelijkheid om het bericht ter controle naar een AI te sturen. Meta stelt dat de scamdetectie op het toestel van gebruikers plaatsvindt, waardoor de end-to-end encryptie in stand blijft. Gebruikers moeten de optie zelf inschakelen.