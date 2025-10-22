TP-Link dicht kritiek command injection-lek in Omada-gateways

TP-Link heeft firmware-updates uitgebracht voor een kritieke kwetsbaarheid in de Omada-gateways waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand OS-commando's op het apparaat kan uitvoeren. Omada-gateways zijn bedoeld als gateway in de wifi-netwerken van mkb-bedrijven en bieden allerlei functionaliteit zoals firewalling en vpn.
Een kwetsbaarheid in de gateway (CVE-2025-6542) maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om willekeurige OS-commando's op het apparaat uit te voeren, aldus de omschrijving van het beveiligingslek. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.3.
Daarnaast is een beveiligingslek gedicht waardoor een aanvaller die op de webinterface kan inloggen OS-commando's kan uitvoeren. Vanwege deze vereiste is de impact van dit beveiligingslek lager ingeschaald met een 8.6. Voor de volgende modellen zijn firmware-updates beschikbaar: ER8411, ER7412-M2, ER707-M2, ER7206, ER605, ER706W, ER706W-4G, ER7212PC, G36, G611, FR365, FR205 en FR307-M2.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.