'Cyberaanval Jaguar Land Rover kost Verenigd Koninkrijk 2,2 miljard euro'

De cyberaanval op Jaguar Land Rover (JLR) kost het Verenigd Koninkrijk omgerekend 2,2 miljard euro en heeft meer dan vijfduizend organisaties geraakt, zo claimt het Cyber Monitoring Centre (CMC). Eerder had de Britse overheid al aangekondigd dat het garant staat voor een lening aan de getroffen autofabrikant ter waarde van 1,7 miljard euro. Om wat voor aanval het precies gaat en hoe die mogelijk was is nog altijd niet bekendgemaakt.

Op 2 september maakte JLR bekend dat het was getroffen door een cyberincident dat de productie en verkopen ernstig had verstoord. Vanwege het incident kreeg personeel de instructie om thuis te blijven of naar huis te gaan. Begin oktober maakte de autofabrikant bekend dat het begon met een gefaseerde herstart van systemen en de productie. Sindsdien zijn er geen verdere updates gekomen. Wel meldde de BBC dat de productie nog wekenlang verstoord zal zijn.

Het CMC, een non-profitorganisatie die de gevolgen van cyber-incidenten voor Britse bedrijven onderzoekt, stelt dat de aanval het VK omgerekend 2,2 miljard euro kost. Hiervoor baseert de organisatie zich op een scenario-gebaseerde analyse in plaats van bevestigde operationele data. De analyse maakt gebruik van publiek beschikbare data, waaronder financiële data en verkoopvolumes van JLR, data van leveranciers, benchmarks van de auto-industrie en inzichten gedeeld door industrie-experts en partijen die met de gevolgen van de aanval te maken hebben.

Volgens CMC zijn de belangrijkste kostenposten het productieverlies en vaste kosten van JLR, onderzoeks- en herstelkosten van het incident, verstoringen van de logistieke keten, teruglopende autoverkoop, verlies voor organisaties die betrokken zijn bij het transport en export van voertuigen en onderhoud en gevolgen voor lokale bedrijven vanwege stilgelegde JLR-fabrieken en medewerkers die minder inkomen hebben. Het Cyber Monitoring Centre voegt toe dat de schade nog hoger kan uitvallen als er gevolgen zijn voor de operationele technologie van JLR of als er onverwachte vertragingen zijn met het herstel van de productie.

"Deze gebeurtenis laat zien hoe een cyberaanval op een enkele fabrikant in regio's en industrieën kan door echoën, van leveranciers, tot transport en retail, en onderstreept het strategische belang van cyberweerbaarheid in de industriële basis van het VK", concludeert het CMC.