Digitaal rijbewijs op smartphone wordt standaard in Europese Unie

Een digitaal rijbewijs op smartphones wordt de standaard in de Europese Unie. Het zal nog wel mogelijk zijn om een fysiek rijbewijs aan te vragen. Het Europees Parlement is akkoord gegaan met een voorstel voor het aanpassen van de "EU driving licence directive" die dit mogelijk maakt. Eerder dit jaar werd er al een voorlopig akkoord bereikt. EU-lidstaten moeten het rijbewijs uiterlijk voor 2030 hebben ingevoerd.

De Europese Commissie kwam twee jaar geleden met plannen voor de introductie van een Europees digitaal rijbewijs dat in alle EU-lidstaten via een smartphone is te gebruiken en het fysieke rijbewijs als standaard zal vervangen. Volgens de Commissie zal de EU hiermee een wereldwijde primeur hebben. Het digitale rijbewijs zou het herkennen van rijbewijzen tussen de verschillende lidstaten moeten vereenvoudigen.

Verder claimt de Commissie dat het eenvoudiger wordt om een rijbewijs te vervangen of vernieuwen, omdat alle procedures online plaatsvinden. Daarnaast zou het ook voor burgers van buiten de EU eenvoudiger moeten worden om hun rijbewijs om te wisselen voor een Europees rijbewijs. Het Europese digitale rijbewijs zal straks op een mobiele telefoon zijn te gebruiken.

De Europese Commissie liet eerder al weten dat de wallet-app voor de Europese digitale identiteit ook een digitaal rijbewijs kan opslaan. Er komen straks minimale eisen om ervoor te zorgen dat de digitale rijbewijzen die binnen de EU worden uitgegeven interoperabel zijn. De invulling van deze eisen vindt plaats op een later moment. EU-lidstaten hebben nu drie jaar de tijd om de Europese wetgeving naar nationale wetgeving om te zetten. Vervolgens hebben lidstaten nog één extra jaar voor de implementatie.