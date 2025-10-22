Ziekenhuis Maagdeneilanden bijna 5 maanden offline na ransomware-aanval

Een ziekenhuis op de Amerikaanse Maagdeneilanden is wegens een ransomware-aanval bijna vijf maanden offline geweest. De aanval zorgde ervoor dat het ziekenhuis facturen niet meer digitaal kon indienen, wat gevolgen had voor de cashflow van 750.000 tot 800.000 dollar per week, aldus de ceo van het Juan F. Luis Hospital. Het ziekenhuis werd in april het slachtoffer van een ransomware-aanval.

Vanwege de aanval waren allerlei belangrijke systemen niet beschikbaar en moest personeel op "downtime procedures" terugvallen. Een op papier gebaseerd systeem dat de digitale dossiers moest vervangen. Volgens ceo Darlene Baptiste is voor alle systemen een handmatig alternatief opgezet. Het ziekenhuis zag zich uiteindelijk genoodzaakt om de ict-infrastructuur geheel opnieuw op te bouwen.

De afgelopen maanden kon het ziekenhuis geen elektronische facturen indienen, en moest personeel handmatig papieren facturen maken. "We denken dat er tussen de 750.000 en 800.000 dollar per week verloren is gegaan", aldus Baptiste tijdens een gemeenschapsbijeenkomst, waarna ze zichzelf corrigeerde. "Het is niet verloren, maar niet in real-time beschikbaar, omdat we onze elektronische facturen niet op tijd indienen."

De ceo voegde toe dat de lange tijd dat de systemen offline zijn gevolgen heeft voor de moraal en het werk van medewerkers. Zo kosten alle handmatige werkzaamheden veel meer energie en heeft het ook impact op de efficiëntie. De aanvallers wisten via een niet nader genoemde, gemiste kwetsbaarheid op twee servers binnen te komen.

Nog altijd zijn niet alle systemen hersteld, waaronder financiële diensten en "business office clusters". Inmiddels heeft 80 tot 85 procent van de medewerkers weer toegang tot het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. De ceo liet afsluitend weten dat het een pijnlijke maar waardevolle les was en het ziekenhuis nu veel meer aan cybersecurity doet, zo meldt The Virgin Islands Consortium.