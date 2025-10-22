Criminelen stelen afbeeldingen videomeetings en gevoelige data handelsbedrijf

Een ransomwaregroep heeft bij het Amerikaanse handelsbedrijf Jewett-Cameron Trading afbeeldingen van videomeetings, gevoelige informatie en nog niet openbaar gemaakte financiele gegevens gestolen. Ook werden systemen versleuteld. De criminelen dreigen de data openbaar te maken als het bedrijf niet betaalt. Jewett-Cameron Trading houdt zich onder andere bezig met hekwerken, producten voor honden, houten panelen en duurzaamheid.

Een week geleden werden systemen van Jewett-Cameron Trading getroffen door de ransomware-aanval. Ook installeerden de aanvallers monitoringsoftware, zo laat het bedrijf in een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond weten. Jewett-Cameron Trading is genoteerd aan de Nasdaq. Door de ransomware en het daarop uitschakelen van systemen hadden medewerkers geen toegang tot zakelijke applicaties, wat voor verstoringen aan de bedrijfsvoering leidde.

Daarnaast wisten de aanvallers allerlei data van het netwerk te stelen. De omvang van de datadiefstal wordt nog onderzocht, maar het is al bekend dat de aanvallers "afbeeldingen van videomeetings" hebben gestolen, alsmede screenshots met gevoelige informatie en financiële gegevens die het bedrijf in voorbereiding op het indienen van de jaarcijfers bij de SEC had verzameld. Het bedrijf was van plan om de informatie halverwege november te publiceren.

Jewett-Cameron Trading verwacht dat de schade van de aanval en verdere gevolgen grotendeels door de cyberverzekering zullen worden gedekt. Het bedrijf waarschuwt dat het nog altijd offline is en mogelijk langere tijd offline blijft, wat aanzienlijke gevolgen kan hebben, en daardoor ook in de financiële resultaten zichtbaar kan zijn. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen konden krijgen is niet bekendgemaakt.