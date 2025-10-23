'Europese defensiebedrijven doelwit van aanvallen met malafide vacatures'

Verschillende Europese defensiebedrijven zijn het doelwit geworden van aanvallen waarbij er gebruik werd gemaakt van malafide vacatures, zo laat antivirusbedrijf ESET in een analyse weten. Medewerkers van de betreffende defensiebedrijven ontvingen een vacature voor een zogenaamde topfunctie. Naast de zogenaamde vacature stuurden de aanvallers ook een getrojaniseerde versie van de MuPDF reader mee.

Zodra het doelwit de "vacature" opent wordt er malware op het systeem geïnstalleerd. Volgens ESET zijn verschillende Europese deefnsiebedrijven die drone-onderdelen ontwikkelen doelwit van de aanvallen geworden. De aanvallers zouden met de aanvallen informatie van de bedrijven proberen te stelen. ESET stelt dat de aanvallen het werk zijn van een groep aanvallers genaamd Lazarus, die aan Noord-Korea gelieerd is. De groep zou vaker aanvallen tegen defensie- en luchtvaartbedrijven hebben uitgevoerd.