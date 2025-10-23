Friese afvalverwerker Omrin heeft nog altijd last van ransomware-aanval

De Friese afvalverwerker Omrin heeft nog altijd last van de ransomware-aanval waar het laatst door werd getroffen. De gemeente Het Hogeland waarschuwt daarnaast voor een datalek bij Omrin. Als gevolg van de ransomware-aanval werkt de Omrin Afvalapp niet naar behoren. Hierdoor waren ook de afvalkalenders tijdelijk niet beschikbaar. Die zijn sinds gisteren weer op de website van de afvalverwerker te vinden, zodat de inzameldata per postcode kan worden bekeken.

Omrin meldde op 13 oktober dat het slachtoffer was geworden van een ransomware-aanval. Daardoor zag de afvalverwerker zich genoodzaakt om verschillende kringloopwinkels te sluiten. Ook was de klantenservice telefonisch niet bereikbaar. Vorige week gingen de verschillende kringloopwinkels weer open en was ook de klantenservice weer telefonisch bereikbaar.

"Momenteel werkt de Omrin Afvalapp helaas niet als gevolg van de ransomware-aanval. Hierdoor zijn ook de afvalkalenders tijdelijk niet beschikbaar. Wij werken er hard aan om dit te verhelpen. Onze afvalinzameling gaat wel gewoon door op de gebruikelijke dagen", liet Omrin maandag via de eigen website weten. De afvalkalenders zijn sinds gisteren weer op de website van Omrin te vinden.

De Afvalapp werkt nog altijd niet naar behoren, zo blijkt uit een vandaag geplaatste update. "Momenteel wordt er hard gewerkt aan de Omrin Afvalapp. Het kan zijn dat je een melding ontvangt (of al ontvangen hebt) die niet klopt. Zodra de Afvalapp weer volledig operationeel is, laten we dit hier weten." Hoe de ransomware-aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt.

De gemeente Het Hogeland is vandaag met een waarschuwing voor een datalek bij Omrin gekomen. "Afvalverwerker Omrin, samenwerkingspartner van de gemeente bij de afvalverwerking, heeft te maken gekregen met een datalek. Dat betekent dat de kans bestaat dat persoonsgegevens onbedoeld toegankelijk zijn geworden voor onbevoegden. Welke gegevens mogelijk zijn gelekt en wat hiervan de oorzaak is, is op dit moment nog niet te zeggen. Dat onderzoekt Omrin op dit moment."