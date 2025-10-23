AP wijst organisaties op verplichte AI-geletterdheid bij personeel

Organisaties die AI inzetten zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun personeel AI-geletterd is, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weten. Naast een wettelijke verplichting, is AI-geletterdheid volgens de AP ook een kernvoorwaarde voor verantwoorde AI en algoritmes. AI-geletterdheid wil zeggen dat personen over de juiste vaardigheden, kennis en begrip beschikken om AI-systemen verantwoord in te zetten.

De AP merkt op dat AI-geletterdheid niet alleen geldt voor het eigen personeel, maar ook voor personen die namens een organisatie AI-systemen inzetten. Om aan te tonen dat personeel AI-geletterd is moeten organisaties interne documentatie over de aanpak en de voortgang bijhouden. In een vandaag gepubliceerde handreiking beschrijft de AP welke stappen organisaties op dit gebied kunnen nemen (pdf).

De eerste stap is het in kaart brengen van AI-systemen die binnen de organisatie worden gebruikt en welke risico's en kansen daarbij komen kijken. Daarna moeten organisaties concrete, meetbare doelen vaststellen en prioriteren op basis van het risiconiveau. Na het stellen van doelen, volgt het bepalen van strategieën en acties, zoals training en awareness, maar ook het monitoren en documenteren van de aanpak en voortgang. Als vierde en laatste stap moeten organisaties structureel hun AI-geletterdheid evalueren, aldus de AP.

De privacytoezichthouder geeft aan dat het zich de komende maanden verder zal verdiepen in de stand van zaken op het gebied van AI-geletterdheid. Zo zal de AP volgend jaar een gerichte uitvraag doen bij Nederlandse organisaties om de status van AI-geletterdheid te monitoren.