Mozilla stelt nieuwe eisen aan Firefox-extensies die persoonlijke data verzamelen of versturen. Vanaf 3 november is elke nieuwe Firefox-extensie verplicht om in het manifest-bestand, waarin allerlei informatie over de extensie staat vermeld, via een speciale "permissions key" aan te geven of er persoonlijke data van gebruikers wordt verzameld of verstuurd. De informatie zal dan worden weergegeven aan gebruikers wanneer die de extensie willen installeren, zo laat de Firefox-ontwikkelaar vandaag weten.

De informatie zal ook op addons.mozilla.org worden weergegeven, de website waarop Firefox-extensies worden aangeboden. Mozilla merkt op dat extensies die de permissions key gebruiken dit ook voor alle toekomstige versies moeten doen. Daarnaast zal de Firefox-ontwikkelaar extensies die aangeven dat ze geen data verzamelen, maar dat wel doen, niet meer op addons.mozilla.org toelaten. De verplichting geldt vanaf 3 november voor nieuwe Firefox-extensies. In de eerste helft van volgend jaar gaat die ook voor al bestaande extensies gelden.