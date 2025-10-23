Tinder verplicht in meerdere landen gezichtsscan voor nieuwe gebruikers

Tinder verplicht nieuwe gebruikers in meerdere landen om eerst een gezichtsscan te ondergaan voordat hun account wordt aangemaakt. Deze gebruikers moeten via de app eerst een videoselfie maken. Vervolgens wordt gekeken of het om een echte gebruiker gaat en of het gezicht van de gebruiker met de profielfoto overeenkomt. Ook wordt gekeken of het gezicht bij andere accounts is gebruikt. Wanneer de controle is voltooid krijgt de gebruiker een 'photo verified badge'.
Voorheen was deze controle nog vrijwillig, maar Tinder heeft besloten die voor nieuwe gebruikers in zeven landen en de Amerikaanse staat Californië verplicht te stellen. Andere Amerikaanse staten zullen nu volgen. Daarnaast zegt Tinder Face Check wereldwijd uit te rollen in landen waar wetgeving het toestaat. De datingapp claimt dat het de videoselfies alleen voor het verificatieproces gebruikt en kort na de controle verwijdert. In een FAQ laat Tinder weten dat het twee "audit images" van de videoselfie bewaart.
Daarnaast wordt er een "non-reversible, encrypted face map" en "face vector" opgeslagen om nieuwe foto's te verifiëren, fraude te detecteren en dubbele accounts te voorkomen, zo laat de datingapp verder weten. Face Check werd eerder gelanceerd in Colombia, Canada, Australië, India en verschillende landen in Zuidoost-Azië, aldus Tinder.
