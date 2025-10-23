Criminelen publiceren gegevens Albert Heijn-medewerkers op internet

Criminelen hebben gegevens van duizenden Albert Heijn-medewerkers gestolen en vervolgens op internet gepubliceerd, zo melden twee securitybedrijven op X. De data werd buitgemaakt bij Bun, de grootste franchisenemer van Albert Heijn. Het gaat om personeelsdossiers, kopieën van paspoorten, salarisgegevens, medische informatie, bankgegevens en andere persoonlijke data, zo meldt Hackmanac op X. De gestolen gegevens zijn zowel van huidige als voormalige medewerkers.
Volgens het securitybedrijf zit een ransomwaregroep genaamd ThreeAM achter de aanval. Op 13 oktober publiceerden de criminelen de naam van Bun op hun website, zo lieten Hackmanac en FalconFeeds destijds weten. Bun exploiteert meer dan 25 AH-supermarkten in heel Nederland. RTL Nieuws meldt dat ook van de eigenaren van Bun kopieën van paspoorten en financiële documenten zijn gepubliceerd, waaronder hun persoonlijke inkomstenbelasting. Bun heeft nog niet op het datalek gereageerd. Ook is onbekend hoe de aanvallers de gegevens konden stelen. Eerder dit jaar werden bij een andere ransomware-aanval ook al gegevens van Albert Heijn-medewerkers gestolen.
