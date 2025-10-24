WordPress-sites aangevallen via kritiek beveiligingslek in plug-ins

WordPress-sites zijn het doelwit van een aanval waarbij misbruik wordt gemaakt van kritieke kwetsbaarheden in twee plug-ins genaamd GutenKit en Hunk Companion. Via de beveiligingslekken kan een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand willekeurige plug-ins op de website inschakelen, wat uiteindelijk tot remote code execution kan leiden. Volgens securitybedrijf Wordfence is er sprake van grootschalig misbruik.

GutenKit is een plug-in voor de Gutenberg WordPress-editor en helpt gebruikers bij het vormgeven van hun WordPress-site. Meer dan 40.000 websites maken actief gebruik van de plug-in. Hunk Companion is een plug-in die allerlei extra functionaliteit aan WordPress-sites toevoegt. Deze plug-in wordt door meer dan 8.000 websites actief gebruikt.

Oudere versies van de twee plug-ins bleken een publiek toegankelijk API endpoint te hebben waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige plug-ins op de website kan installeren. Bij de nu waargenomen aanvallen installeren aanvallers een malafide plug-in die een backdoor bevat, waardoor er toegang tot de website wordt behouden. De impact van de kwetsbaarheden (CVE-2024-9234 en CVE-2024-9707) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheden in beide plug-ins zijn al meer dan een jaar beschikbaar. Volgens Wordfence wordt er sinds 8 oktober dit jaar actief misbruik van de beveiligingslekken gemaakt. Beheerders die de update nog niet hebben geïnstalleerd worden opgeroepen dit alsnog te doen en hun installatie op de aanwezigheid van verdachte plug-ins te controleren.