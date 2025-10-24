Hackpoging WhatsApp voor 1 miljoen dollar op laatste moment afgeblazen

Onderzoekers zouden gisteren tijdens de Pwn2Own-wedstrijd een hack van WhatsApp demonstreren waarvoor ze een beloning van 1 miljoen dollar zouden krijgen, maar besloten de poging op het laatste moment af te blazen. Volgens de onderzoekers was hun onderzoek nog niet ver genoeg voor een openbare demonstratie.

Pwn2Own is een wedstrijd waarbij onderzoekers worden beloond voor het laten zien van onbekende kwetsbaarheden in software en hardware. Er zijn verschillende edities van Pwn2Own waarbij meerdere categorieën centraal staan. Zo zijn er edities met betrekking tot automotive, IoT-apparaten en industriële controlesystemen. Van 21 oktober tot en met 24 oktober vindt Pwn2Own Ireland plaats. De wedstrijd biedt onderzoekers verschillende categorieën, waaronder smartphones, WhatsApp, printers, NAS-apparaten, wearables, smart home devices en surveillancesystemen.

De hoogste beloning tijdens Pwn2Own Ireland is te verdienen met een zero-click-exploit voor WhatsApp waardoor remote code execution op het systeem van WhatsApp-gebruikers mogelijk is, zonder dat daarbij enige interactie van de gebruiker is vereist. Vorig jaar bood Pwn2Own voor de demonstratie van een dergelijke aanval nog een beloning van 300.000 dollar, maar geen enkele onderzoeker kwam met een inzending. Volgens de Pwn2Own-organisatie was dat bedrag te laag. De beloning werd nu dankzij samenwerking met Meta verhoogd tot een bedrag van 1 miljoen dollar.

Een groep onderzoekers genaamd Team Z3 had aangekondigd dat ze een zero-click-aanval op WhatsApp zouden demonstreren. Wedstrijdorganisatie ZDI had ook een livestream van de demonstratie aangekondigd. In een verklaring op X liet ZDI vervolgens weten dat de hackpoging vanwege vertraagde vluchten en "travel complications" niet live zou worden uitgezonden. De poging zou echter nog wel doorgaan.

Gisterenavond publiceerde ZDI een verklaring waarin het laat weten dat Team Z3 de hackpoging heeft teruggetrokken, omdat die nog niet klaar was voor een publieke demonstratie. De onderzoekers zullen nu hun bevindingen met ZDI delen, waarna het securitybedrijf die na een eerste inspectie met Meta zal delen, zodat het bedrijf indien nodig een beveiligingsupdate kan ontwikkelen. Als het de onderzoekers was gelukt, was de 1 miljoen dollar het hoogste bedrag dat ooit tijdens een hackwedstrijd zou zijn uitgekeerd.