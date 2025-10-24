Microsoft komt met noodpatch voor kritiek lek in Windows Server

Microsoft heeft een noodpatch uitgebracht om een kritieke kwetsbaarheid in Windows Server "volledig" te patchen. Proof-of-concept exploitcode is inmiddels op internet beschikbaar en Microsoft verwacht dat aanvallers actief misbruik van het beveiligingslek zullen maken. Op 14 oktober kwam Microsoft met beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid in de Windows Server Update Service (WSUS), aangeduid als CVE-2025-59287.

Met WSUS hebben organisaties meer controle over de updates die ze binnen hun netwerk uitrollen. WSUS downloadt de updates bij Microsoft en distribueert ze vervolgens onder Windowscomputers op het netwerk. Hierdoor hoeven niet alle computers de updates apart te downloaden. Het is een integraal onderdeel van Windows Server. Een "deserialization" kwetsbaarheid bij het verwerken van onbetrouwbare data zorgt ervoor dat een ongeauthenticeerde aanvaller, op afstand code op de Windows-server kan uitvoeren met SYSTEM-rechten. Hiervoor volstaat het versturen van een speciaal geprepareerd request naar de Windows-server.

De impact van CVE-2025-59287 is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Microsoft kwam op 14 oktober al met een beveiligingsupdate, maar heeft gisteren het beveiligingsbulletin aangepast en laat weten dat proof-of-concept exploitcode publiek beschikbaar is. Daarnaast heeft het techbedrijf een "out of band security update" uitgebracht om de kwetsbaarheid "volledig" te patchen.

De patch is beschikbaar voor Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installatie) en Windows Server 2025. Microsoft had al bij het uitbrengen van de eerste update aangegeven dat verwacht misbruik van het beveiligingslek "more likely" is.