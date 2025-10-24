Privacy First waarschuwt Brussel voor overidentificatie met Europese digitale ID

Stichting Privacy First heeft de Europese Commissie tijdens een consultatie over het vereenvoudigen van digitale regels gewaarschuwd voor de risico's van overidentificatie met de Europese digitale identiteit en afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven om het identiteitsbewijs te kunnen gebruiken (pdf). De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren.

Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit (EUDI) te accepteren. Volgens Privacy First is het belangrijk dat Brussel organisaties verbiedt om van klanten of burgers te eisen dat ze gebruikmaken van de Europese digitale identiteit op straffe van het niet krijgen van een product of dienst. Ook moet identificatie alleen plaatsvinden als hier een onderbouwde noodzaak voor is.

Verder vindt Privacy First dat gebruikers van de Europese digitale identiteit duidelijk moeten weten dat het gebruik vrijwillig is en dat men bekend is met de risico's die bij digitale identificatie komen kijken. Tevens moet de Europese Commissie ervoor zorgen dat de Europese digitale identiteit ook te gebruiken is op smartphones en tablets die niet op Android of iOS draaien, maar op apparaten met een in de EU ontwikkeld besturingssysteem. "Dit is van belang ter voorkoming van digitale afhankelijkheid van bedrijven en systemen van buiten de EU en biedt nieuwe kansen voor Europese bedrijven", zo laat de stichting weten.

Conflicterende belangen

Privacy First merkt ook op dat binnen het ecosysteem van de Europese digitale identiteit zowel overheden als bedrijven een rol spelen. "Voor zover wij hebben kunnen zien, worden aan de private partijen die een EUDI-rol hebben alleen technische eisen gesteld, maar vindt geen integriteitstoetsing plaats. Evenmin wordt getoetst of de private partijen commerciële conflicterende belangen hebben, wat betekent dat Microsoft, Google, Oracle, Meta en andere grote IT-partijen een EUDI-rol kunnen gaan spelen en de afhankelijkheid van burgers en kleine organisaties van het grootbedrijf kunnen vergroten."

Volgens de privacystichting moet Brussel integriteitseisen stellen aan bedrijven die een rol binnen de Europese digitale identiteit hebben en ervoor zorgen dat grote techbedrijven met conflicterende commerciële belangen, zoals advertentiebedrijven, buiten de deur worden gehouden. Ook moet er adequate informatie over de betrokken bedrijven komen, zodat burgers en kleine organisaties een wallet-aanbieder met een passend profiel kunnen kiezen.