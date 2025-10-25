'Achtduizend Windows WSUS-servers direct toegankelijk vanaf internet'

Meer dan achtduizend Windows WSUS-servers zijn direct toegankelijk vanaf het internet, terwijl dat eigenlijk niet zou moeten. Daardoor lopen deze machines het risico via een kritiek beveiligingslek te worden aangevallen, zo meldt het Nederlandse securitybedrijf Eye Security. Dat ontdekte actief misbruik van een kwetsbaarheid in WSUS, aangeduid als CVE-2025-59287. Het bedrijf laat aan Security.NL weten dat de aanvallen vermoedelijk het werk zijn van een statelijke actor of ransomwaregroep. Ook andere securitybedrijven maken inmiddels melding van actief misbruik.

Via de Windows Server Update Service (WSUS) kunnen organisaties Windows-updates binnen hun netwerk uitrollen. WSUS downloadt de updates bij Microsoft en distribueert ze vervolgens onder Windowscomputers op het netwerk. Hierdoor hoeven niet alle computers de updates apart te downloaden. Het is een integraal onderdeel van Windows Server, maar staat niet standaard ingesteld. Een Windows-server moet dan ook als WSUS-server door een organisatie worden geconfigureerd.

Via CVE-2025-59287 kan een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand code op kwetsbare WSUS-servers uitvoeren. Op 14 oktober bracht Microsoft een beveiligingsupdate voor het probleem uit, maar die bleek niet voldoende. Daarop kwam het techbedrijf op 23 oktober met een noodpatch. Gisteren verschenen vervolgens "security hot patches" voor Windows Server 2022 en Windows Server 2025.

Volgens het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het goed gebruik om ervoor te zorgen dat WSUS-servers niet direct vanaf het internet toegankelijk zijn. Eye Security deed een online scan en ontdekte meer dan achtduizend servers waarbij dat wel het geval is. Hoeveel daarvan de noodpatch nog niet hebben geïnstalleerd is onbekend. Het Amerikaanse cyberagentschap CISA heeft inmiddels ook een waarschuwing voor actief misbruik van het WSUS-lek gegeven en Amerikaanse overheidsinstanties opgedragen om de noodpatch voor 14 november te installeren.