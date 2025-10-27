NCSC verwacht misbruik van kwetsbaarheden in dns-software BIND 9

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) verwacht dat aanvallers misbruik zullen maken van verschillende kwetsbaarheden in dns-serversoftware BIND 9, waardoor cache-poisoning mogelijk is en gebruikers naar malafide locaties worden doorgestuurd. Vorige week verschenen er beveiligingsupdates voor de twee kwetsbaarheden, aangeduid als CVE-2025-40778 en CVE-2025-40780. De impact van de beveiligingslekken is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 8.6.
BIND staat voor Berkeley Internet Name Domain. Het is de populairste dns-serversoftware op internet en vertaalt domeinnamen naar ip-adressen. De twee beveiligingslekken in kwestie maken het mogelijk voor een aanvaller om de dns-server verkeerde antwoorden te laten geven op dns-requests van gebruikers. In plaats van het juiste ip-adres geeft de server een verkeerd ip-adres aan de gebruiker door, waardoor die naar een verkeerde locatie wordt doorgestuurd. Dit wordt cache-poisoning genoemd.
CVE-2025-40780 betreft een zwakte in de Pseudo Random Number Generator (PRNG) waar BIND 9 gebruik van maakt, waardoor een aanvaller de source port en query ID kan voorspellen die BIND zal gebruiken. Het andere beveiligingslek, CVE-2025-40778, zorgt ervoor dat BIND 9 te gemakkelijk records van antwoorden accepteert, waardoor aanvallers vervalste data in de cache van de BIND 9-server kunnen injecteren.
Onderzoekers hebben inmiddels proof-of-concept exploitcode ontwikkeld waarmee de beveiligingslekken in een laboratoriumopstelling zijn te misbruiken. Het NCSC verwacht dat deze proof-of-concept exploitcode op korte termijn door aanvallers wordt omgezet naar code waarmee cache-poisoning-aanvallen zijn uit te voeren. "Vooralsnog is het onwaarschijnlijk dat de BIND-server zelf gecompromitteerd kan worden. De mogelijke schade is cache-poisoning. Hierbij gaat de dns verkeerde antwoorden geven, waardoor kwaadwillenden slachtoffers naar malafide servers kunnen leiden", aldus de overheidsinstantie. Die roept organisaties op om de beschikbare updates te installeren.
