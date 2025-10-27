DigiD-app ondersteunt nu alle Nederlandse reisdocumenten voor ID-check

De DigiD-app ondersteunt nu alle Nederlandse reisdocumenten voor het uitvoeren van een ID-check. DigiD biedt verschillende betrouwbaarheidsniveaus, die bepalen hoe zeker een organisatie kan zijn over de identiteit van de gebruiker. Het basisniveau bestaat uit een gebruikersnaam met wachtwoord. Dan is het er het middenniveau waarbij de gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor een sms-controle.

Als derde is er het substantiële niveau. Dit niveau is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de gezondheid. Om deze gegevens in te zien is er een eenmalige ID-check van de gebruiker nodig. Op telefoons met een NFC-lezer controleert de DigiD-app de gegevens op de chip van het identiteitsbewijs.

Tot voor kort werd voor de controle de Basisregistratie Personen (BRP) geraadpleegd. Niet alle Nederlandse reisdocumenten stonden daarin geregistreerd of de documenten bevatten onvolledige gegevens. Daardoor mislukte de ID-check soms, zo laat DigiD-beheerder Logius vandaag weten. Dit kwam vooral voor bij documenten die na een bepaald moment buiten Nederland waren uitgegeven, bijvoorbeeld via ambassades of douanes.

In plaats van de Basisregistratie Personen maakt DigiD voortaan gebruik van het nieuwe Basisregister Reisdocumenten (BR). Daarin staan alle Nederlandse reisdocumenten, ongeacht de plaats of instantie van uitgifte. "Gebruikers met een in het buitenland uitgegeven Nederlands reisdocument kunnen nu ook de ID-check toevoegen aan hun DigiD-app en veilig inloggen bij organisaties die een extra controle vereisen", aldus Logius.