Europol pleit voor Europese "traceback" afspraken tegen telefoonspoofing

Europol wil dat er EU-brede afspraken komen over "traceback requests" en andere zaken voor de aanpak van telefoonspoofing. Daarnaast kijkt de Europese opsporingsdienst ook naar het bestaan van anonieme prepaid diensten, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerd position paper over telefoonspoofing (pdf). Volgens Europol maken oplichters, fraudeurs en andere criminelen steeds vaker gebruik van telefoonspoofing voor het plegen van misdrijven.

Bij telefoonspoofing krijgen mensen een ander telefoonnummer in de display van hun telefoon te zien dan dat daadwerkelijk wordt gebruikt. Oplichters kunnen zich zo voordoen als bijvoorbeeld een bankmedewerker en slachtoffers erop wijzen dat ze vanaf het echte telefoonnummer van de bank worden gebeld. Bij veel gevallen van bankhelpdeskfraude wordt er gebruik gemaakt van telefoonspoofing, aldus Europol.

De Europese opsporingsdienst stelt dat er verschillende EU-brede afspraken moeten worden gemaakt voor het aanpakken van telefoonspoofing. Als eerste pleit Europol voor gelijke technische standaarden. Op dit moment zijn technische standaarden volgens Eurpol gefragmenteerd tussen landen, wat voor kwetsbaarheden zorgt waar aanvallers misbruik van kunnen maken.

Als het aan Europol ligt komt de EU met een "robuust internationaal traceback mechanisme". Via traceback requests kunnen opsporingsdiensten bij telecomproviders informatie over de herkomst van telefoongesprekken opvragen. Die blijken hier niet altijd gehoor aan te geven. Europol wil dat er een "neutraal en grensoverschrijdend juridisch systeem" wordt ontwikkeld voor "hop-by-hop tracing". Ook moeten er gestandaardiseerde processen voor het delen van informatie komen en "robuuste APIs/signalling checks".

Verder stelt de Europese opsporingsdienst dat vanwege de transnationale aard van spoofing er meer moet worden ingezet op grensoverschrijdende samenwerking tussen internetproviders, telecomproviders, opsporingsdiensten en toezichthouders. Het gaat dan vooral om het "naadloos" uitwisselen van informatie en gecoördineerde actie.

Het derde spoor waarop Europol inzet is het gelijktrekken van de verschillen op het gebied van wet- en regelgeving tussen de EU-landen. Zo moet er een geharmoniseerd nationaal juridisch en wetgevend kader komen voor legitieme traceback requests, waaronder duidelijke regels wie dit soort verzoeken kan doen, wat er wordt gedeeld en met wie.

Afsluitend laat Europol weten dat er ook verder moet worden gekeken dan alleen naar maatregelen tegen telefoonspoofing. Zo wordt onder andere gewezen naar het bestaan van anonieme prepaid diensten. Die vormen volgens de opsporingsdienst ook een uitdaging voor het traceren van illegale activiteiten. Daarnaast maken oplichters ook gebruik van "callback scams", waarbij slachtoffers, bijvoorbeeld via malafide pop-ups, worden verleid om zelf de oplichters te bellen.