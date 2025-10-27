Gegevens passagiers Dublin Airport gestolen bij ransomware-aanval

Bij een ransomware-aanval op een softwareleverancier van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen zijn mogelijk de gegevens van miljoenen passagiers gestolen die via Dublin Airport vlogen, zo laat The Irish Times weten. Dat er gegevens zijn buitgemaakt staat vast, het aantal slachtoffers is nog onbekend. Het gaat om mensen die van 1 tot en met 31 augustus vanaf de luchthaven vertrokken.

De softwareleverancier in kwestie is Collins Aerospace, dat software levert voor inchecken en bagageafhandeling waar verschillende Europese luchthavens en luchtvaartmaatschappijen gebruik van maken. Volgens securitybedrijf Hudson Rock werd de softwareleverancier vorige maand het slachtoffer van twee verschillende ransomwaregroepen. The Irish Times meldt dat aanvallers toegang wisten te krijgen tot een server van Collins Aerospace met daarop boardingpasgegevens van passagiers die vanaf Dublin Airport vertrokken.

De autoriteit die verantwoordelijk is voor Dublin Airport heeft het datalek bij de Ierse privacytoezichthouder DPC gemeld. Volgens The Irish Times zijn inmiddels ook luchtvaartmaatschappijen die van Dublin Airport gebruikmaken begonnen om hun klanten te waarschuwen. Het zou onder andere om de Zweedse luchtvaartmaatschappij SAS gaan. De gestolen data bestaat uit boekingsrefentie, voor- en achternaam en Frequent Flyer nummer. De Ierse televisieomroep RTE meldt dat afgelopen augustus 3,8 miljoen passagiers via Dublin Airport vlogen.