Landen opgeroepen om VN-verdrag tegen cybercrime niet te ondertekenen

Een coalitie van privacyorganisaties en burgerrechtenbewegingen hebben landen wereldwijd opgeroepen om het VN-verdrag tegen cybercrime niet te ondertekenen, omdat het grensoverschrijdende mensenrechtenschendingen zou faciliteren en tegen klokkenluiders en onderzoeksjournalisten kan worden gebruikt. Dat stellen Access Now, Human Rights Watch, de Electronic Frontier Foundation (EFF), Privacy International en andere organisaties en stichtingen. De ondertekening van het verdrag vond gisteren plaats in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. 72 landen hebben het fel bekritiseerde verdrag ondertekend. Deze landen moeten het verdrag nog in nationale wetgeving uitwerken.

Het VN-verdrag tegen cybercriminaliteit legt gemeenschappelijke regels vast voor internationale samenwerking rond het voorkomen en tegengaan van cybercime, alsmede het verzamelen van digitaal bewijsmateriaal voor strafzaken en het strafbaar stellen van cybergerelateerde strafbare feiten. Al jaren stellen burger- en mensenrechtenbewegingen dat het verdrag onder andere te breed is en allerlei waarborgen mist voor het beschermen van mensenrechten.

Volgens de EFF worden landen door het verdrag verplicht om uitgebreide digitale surveillancebevoegdheden in te stellen om allerlei soorten misdrijven te onderzoeken, waaronder die niets met informatie- of communicatiesystemen te maken hebben, zonder dat hiervoor adequate mensenrechtenwaarborgen zijn genomen. "Het vereist dat overheden elektronisch bewijs verzamelen, verkrijgen, bewaren en delen met buitenlandse autoriteiten, voor elk "ernstig misdrijf", waarvoor onder nationale wetgeving minstens vier jaar cel staat (of een hogere straf)", aldus de burgerrechtenbeweging.

De EFF voegt toe dat in veel landen het bekritiseren van de overheid ernstige gevolgen kan hebben waarop lange gevangenisstraffen staan. Het VN-verdrag zou autoritaire regimes straks in staat stellen om allerlei informatie op te vragen voor politieke surveillance, om zo dissidenten, activisten en journalisten in het buitenland aan te pakken.

Vehikel voor wereldwijde onderdrukking

Al jaren waarschuwen burgerrechtenbewegingen dat het verdrag vergaande gevolgen zal hebben. "Het VN-verdrag loopt het risico om een vehikel voor wereldwijde onderdrukking te worden, die voor een ongekende multilaterale infrastructuur voor digitale surveillance zorgt, die staten in staat stelt om grensoverschrijdende toegang tot data te krijgen en uit te wisselen, op manieren die het lastig maken om politieke monitoring of aanvallen te detecteren of tegen in beroep te gaan", laat de EFF weten.

Human Rights Watch stelt dat het verdrag niet voorkomt dat beveiligingsonderzoekers, klokkenluiders, activisten en journalisten worden gecriminaliseerd. "Het kan worden gebruikt om beschermde activiteiten aan te pakken die voor rechten opkomen en iedereen op internet veilig houden." De mensenrechtenorganisatie merkt op dat de problemen met het VN-verdrag niet eenvoudig zijn op te lossen, omdat het geen mechanismes biedt om landen te schorsen die systematisch mensenrechten of de rechtstaat schenden. Landen werden daarom opgeroepen het verdrag niet te tekenen. Twee weken geleden werd al bekend dat de Europese Commissie en EU-lidstaten het verdrag wel gingen ondertekenen.