Cyberaanval kostte Transport for London 45 miljoen euro

De cyberaanval waar Transport for London (TfL) vorig jaar door werd getroffen kostte de vervoerder omgerekend 45 miljoen euro. Twee tieners die wegens de aanval werden aangehouden verschenen vorige week voor de rechter, zo meldt de BBC. Transport for London is een lokale overheidsinstantie die voor het transportnetwerk in Londen verantwoordelijk is. Hoe de aanval precies werd uitgevoerd is niet bekendgemaakt.

Bij de aanval vorig jaar september werden gegevens van reizigers en personeel gestolen en waren meerdere diensten enige tijd niet beschikbaar. De gestolen data bestond uit namen en contactgegevens van klanten, waaronder e-mailadressen en adresgegevens. Van vijfduizend mensen was ook informatie over teruggaven voor de Oyster-card in handen van de aanvallers gekomen, waaronder rekeninginformatie. Ook moesten dertigduizend medewerkers hun wachtwoord resetten.

Vorige maand werden twee Britten van 18 en 19 jaar op verdenking van betrokkenheid bij de aanval door de Britse politie aangehouden en vervolgens aangeklaagd. De BBC meldt dat TfL drie maanden lang last had van de aanval. De schade bedroeg 39 miljoen pond, wat omgerekend 45 miljoen euro is. De twee. verdachten werden vorige week voor het eerst door de rechter gehoord. Volgende maand volgt een tweede hoorzitting. De rechtszaak zelf staat gepland voor 8 juni volgend jaar.