Amerikaanse stad betaalt ransomwaregroep 150.000 dollar losgeld

De Amerikaanse stad Gloversville in de staat New York heeft criminelen achter een ransomware-aanval 150.000 dollar losgeld betaalt om toegang tot versleutelde bestanden te krijgen en publicatie van gestolen data te voorkomen. Dat heeft het stadsbestuur in een persbericht op Facebook laten weten. De ransomware-aanval vond in maart van dit jaar plaats.

Bij de aanval werden gegevens gestolen en versleuteld. Het ging om de persoonlijke informatie van voormalige en huidige medewerkers van de stad, die in totaal 15.000 inwoners telt. Een aantal dagen na de aanval gingen consultants van de stad in overleg met de aanvallers. Die eisten in eerste instantie 300.000 dollar. Het stadsbestuur besloot op basis van advies van een ingeschakeld securitybedrijf en advocatenkantoor om het losgeld te betalen.

Na onderhandelingen was het bedrag dat de criminelen vroegen teruggebracht naar 150.000 dollar. Na de betaling ontving het stadsbestuur de decryptor van de criminelen om de versleutelde data mee te ontsleutelen, wat volgens het persbericht ook lukte. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt.