Signal: machtsconcentratie dwingt ons om van Amazon gebruik te maken

Versleutelde chatapp Signal heeft door de machtsconcentratie van Amazon Web Services en een aantal andere grote techbedrijven geen andere keus dan er gebruik van te maken, zo stelt Meredith Whittaker, hoofd van Signal, in een reeks berichten op X. Ze hoopt dat de grote AWS-storing van vorige week een "leermoment" is dat de risico's duidelijk maakt wanneer een paar grote spelers het "zenuwsysteem van de wereld" in handen heeft.
Door de storing bij AWS waren duizenden bedrijven, applicaties en websites enige tijd niet bereikbaar of te gebruiken. Eén van deze applicaties was Signal, dat ook van Amazons dienst gebruikmaakt. Veel mensen waren kritisch en verrast dat Signal AWS deels nodig heeft om te functioneren. Volgens Whittaker laten de reacties zien dat veel mensen niet beseffen hoe groot de machtsconcentratie is die een aantal spelers heeft.
Het hoofd van Signal merkt op dat het opzetten en onderhouden van een infrastructuur zoals die van AWS miljarden dollars kost. Daarnaast is het talent om dit soort systemen in de lucht te houden zeldzaam en zit het bij een paar partijen, gaat Whittaker verder. "Dus ja, Signal draait op AWS. Het draait ook op je telefoon, die op iOS (Apple) of Android (Google) draait. En op de desktop, via Windows (Microsoft). Elk van deze vormt soortgelijke afhankelijkheden van grote, diepgewortelde techbedrijven, en bijbehorende barrières en risico's."
"Samengevat is het probleem niet dat Signal heeft "gekozen" om op AWS te draaien. Het probleem is de machtsconcentratie op het gebied van infrastructuur, wat inhoudt dat er eigenlijk geen andere keuze is: de gehele stack is eigenlijk in handen van drie a vier spelers." Afsluitend stelt Whittaker dat ze hoopt dat het down gaan van AWS een leermoment is, zodat mensen zich bewust worden van de risico's dat een paar spelers "het zenuwsysteem van onze wereld" in handen heeft, en dat deze machtsconcentratie wordt doorbroken, zodat er in de toekomst echt iets te kiezen valt.
