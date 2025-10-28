Gestolen gegevens personeel afvalverwerker Omrin gepubliceerd op internet

Criminelen hebben persoonlijke gegevens van medewerkers van de Friese afvalverwerker Omrin gepubliceerd op internet, alsmede bedrijfsinformatie. De data werd onlangs bij een ransomware-aanval op het bedrijf gestolen. Het gaat om woonadressen van personeel, salarisgegevens, bedrijfsbudgetten en kopieën van identiteitsbewijzen, zo meldt DVHN.

"Op dit moment onderzoeken wij wat er precies is ontvreemd, naast bepaalde persoonsgegevens van onze medewerkers. Hiervoor hebben we de hulp van een gespecialiseerd bureau ingeroepen. Er is uiteraard in een eerder stadium al melding gedaan bij Autoriteit Personeelsgegevens over een mogelijk datalek door criminelen", schrijft Omrin op de eigen website.

Woordvoerder Jelmar Helmhout laat tegenover Omrop Fryslan weten dat het bedrijf vaker doelwit is geweest van aanvallen. "We hebben al heel veel van dit soort aanvallen gekregen en die hebben we altijd goed weten te pareren. Nu is dat helaas niet gelukt dus dat zegt ook wel wat over het type aanval." Hoe de aanvallers toegang tot de systemen konden krijgen is niet bekendgemaakt.

Helmhout voegt toe dat de afvalverwerker eerder al liet weten dat er een risico is dat er persoonsgegevens naar buiten kunnen komen. "Dat is een onderdeel waar we rekening mee moeten houden helaas", merkt hij op. Welke stappen Omrin nu verder neemt laat de woordvoerder niet weten. "We hebben te maken met een criminele organisatie, die zullen iets proberen. Aan ons is om goed te kijken: wat hebben ze überhaupt en hoe ga je daar de komende tijd mee om?" De aanval is opgeëist door een ransomwaregroep genaamd Qilin, die de naam van Omrin op hun website plaatste.

Omrin meldde op 13 oktober dat het slachtoffer was geworden van een ransomware-aanval. Daardoor zag de afvalverwerker zich genoodzaakt om verschillende kringloopwinkels te sluiten. Ook was de klantenservice telefonisch niet bereikbaar en waren er problemen met de Afvalapp. Inmiddels zijn de kringloopwinkels weer open, is de klantenservice weer telefonisch bereikbaar en werkt ook de Afvalapp weer naar behoren.