Firefox gaat via relay-servers zoeksuggesties in adresbalk weergeven

Firefox gaat zoeksuggesties in de adresbalk van de browser weergeven, waarvoor het gebruikmaakt van relay-servers van internetbedrijf Fastly. Dit moet volgens Mozilla de privacy van Firefox-gebruikers tijdens het gebruik van de feature beschermen. Mozilla stelt dat alle grote browsers tegenwoordig "zoeksuggesties" bieden, waarbij de browser real-time zoeksuggesties in de adresbalk weergeeft als gebruikers hier iets typen.

Volgens de Firefox-ontwikkelaar is er jaren geleden al met een soortgelijke feature geëxperimenteerd, maar is toen besloten die niet aan de browser toe te voegen. "Omdat we zeer hoge privacystandaarden hebben en niet tevreden waren met elk ontwerp dat jouw ruwe queries direct naar ons toe stuurt", zegt Bobby Holley van Mozilla. "Firefox is gebouwd op het principe dat zelfs Mozilla niet moet weten wat je op internet doet. In tegenstelling tot zoekmachines willen we niet weten wie waarnaar zoekt, en willen iedereen in staat stellen om te verifieren dat we dit ook niet kunnen als we het zouden proberen."

Holley merkt op dat Mozilla nu over een technische architectuur beschikt die aan de privacystandaard voldoet. Wanneer Firefox om een suggestie vraagt wordt de query van de gebruiker versleuteld via een nieuw door Mozilla bedacht protocol, genaamd Oblivious HTTP. Het versleutelde request gaat naar een relay-server van internetbedrijf Fastly. Dat kan het ip-adres van de Firefox-gebruiker zien, maar niet de inhoud van het request. Mozilla kan wel de inhoud zien, maar niet het ip-adres waar het oorspronkelijk vandaan kwam. De zoeksuggestie gaat via dezelfde manier weer terug naar de gebruiker. Zo is het volgens de Firefox-ontwikkelaar onmogelijk voor één partij om te zien wie de gebruiker is en wat die in de adresbalk heeft getypt.

De feature komt als eerste in de Verenigde Staten beschikbaar. Op basis van de eerste tests en hoe het systeem presteert zal er een verdere uitrol plaatsvinden. Holley merkt op dat de feature nog in ontwikkeling is en wordt getest en de uitrol onder Amerikaanse gebruikers geleidelijk zal plaatsvinden. Gebruikers die geen gebruik van de feature willen maken kunnen die ook uitschakelen.