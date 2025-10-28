Zweedse netbeheerder Svenska Kraftnat meldt inbraak op filesharingsysteem

Criminelen zijn erin geslaagd om in te breken op een filesharingsysteem van de Zweedse netbeheerder Svenska Kraftnat, zo heeft het zelf bekendgemaakt. Een ransomwaregroep genaamd Everest heeft de aanval opgeëist en claimt 280 gigabyte aan data te hebben buitgemaakt. In een verklaring stelt Svenska Kraftnat dat er inderdaad gegevens zijn gestolen, maar om wat voor soort data het gaat wordt nog onderzocht.
Volgens de netbeheerder is de energievoorziening in Zweden niet in het geding geweest. De aanval zou zijn beperkt tot een extern, niet nader genoemd filesharingsysteem. "Aangezien dit een veiligheidszaak en politieonderzoek betreft, kunnen we geen specifieke details geven over welke informatie er is gestolen, maar uit voorlopig onderzoek blijkt dat missiekritische systemen niet zijn getroffen", aldus het hoofd beveiliging van de netbeheerder. Hoe de aanvallers op het systeem konden inbreken is niet bekendgemaakt.
De Everest-groep zou ook verantwoordelijk zijn voor een ransomware-aanval op Collins Aerospace, een bedrijf dat software levert voor inchecken en bagageafhandeling waar verschillende Europese luchthavens en luchtvaartmaatschappijen gebruik van maken. Die aanval zou mogelijk zijn geweest via een ftp-wachtwoord dat in 2022 door infostealer-malware werd gestolen, zo liet een securitybedrijf vorige week weten.
