Tor Browser voor Android introduceert vergrendelde browser-tabs

Het Tor Project heeft een compleet nieuwe versie van Tor Browser gelanceerd, die op Android nu ook browser-tabs kan vergrendelen. Dit moet voorkomen dat derden met toegang tot een ontgrendelde telefoon, waarbij Tor Browser in de achtergrond draait, kunnen zien welke websites de gebruiker had geopend. Tor Browser 15.0 is de eerste versie gebaseerd op Firefox ESR 140.

Tor Browser bestaat uit software om verbinding te maken met het Tor-netwerk en een aangepaste Firefox-versie. De browser laat gebruikers via het Tor-netwerk surfen, waarbij hun ip-adres wordt afgeschermd en gecensureerde sites zijn te bezoeken. Miljoenen mensen maken dagelijks gebruik van het browser en het netwerk. Tor Browser 15.0 bevat allerlei nieuwe verbeteringen voor zowel de desktop- als Android-versie.

Voor Android-gebruikers is er nu de optie om geopende browser-tabs te vergrendelen. Wanneer de browser in de achtergrond draait en weer wordt gebruikt moet de gebruiker de geopende tabs door middel van zijn vingerafdruk, gezichtsscan of passcode ontgrendelen, afhankelijk van welke ontgrendelingsoptie er voor de telefoon staat ingesteld.

Net zoals bij de desktopversie verwijdert ook de Android-versie alle sporen van de browse-sessie zodra de app wordt gesloten. De vergrendelde browser-tabs optie is voor een specifiek scenario bedoeld, waarbij bezochte websites privé blijven als iemand tijdelijk toegang tot een ontgrendelde telefoon weet te krijgen met Tor Browser geopend in de achtergrond. Volgens cijfers van de Google Play Store is Tor Browser meer dan tien miljoen keer gedownload.

Verder wordt vanaf Tor Browser 15.0 het uitschakelen van WebAssembly (Wasm) geregeld via de ingebouwde browserplug-in NoScript. Voorheen werd dit standaard via de browser zelf gedaan. Wasm is een webtechnologie die ervoor moet zorgen dat websites en webapplicaties sneller draaien. Gebruikers die WebAssembly toch via de browser willen blokkeren kunnen dit doen door het beveiligingsniveau van Tor Browser aan te passen naar "Safer" of "Safest".