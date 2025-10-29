Tsjechische politie gestopt met gezichtsherkenningscamera's op luchthaven

De Tsjechische politie is na jaren gestopt met het gebruik van gezichtsherkenningscamera's op de luchthaven van Praag. Het systeem is zeker een aantal maanden illegaal door de autoriteiten gebruikt, zo stelt de Tsjechische burgerrechtenbeweging Iuridicum Remedium. Sinds 2018 was het gezichtsherkenningssysteem in gebruik op de luchthaven en maakte real-time gezichtsherkenning van passagiers mogelijk. Gezichten werden vergeleken met een database van vermiste of gezochte personen.

In 2021 werd er een klacht bij de Tsjechische privacytoezichthouder ingediend dat het systeem in strijd met Tsjechische wetgeving was. Het onderzoek van de toezichthouder duurde bijna vier jaar. In deze tijd werd er geen actie tegen het systeem ondernomen. Via de Tsjechische tegenhanger van de Wet open overheid werd het onderzoeksrapport opgevraagd, waaruit bleek dat er mogelijk sprake was van een overtreding van de privacywetgeving.

De kritiek op het systeem nam verder toe, toen begin dit jaar de Europese AI Act van kracht werd. De verordening vereist dat er gerechtelijke toestemming voor het gebruik van een dergelijk systeem is gegeven, wat de luchthaven niet had. Het gezichtsherkenningssysteem werd uiteindelijk afgelopen augustus uitgeschakeld.

Volgens Iuridicum Remedium was het gebruik van het systeem door politie gedurende deze periode dan ook illegaal en waren de autoriteiten ook herhaaldelijk gewaarschuwd dat de wet werd overtreden. De burgerrechtenbeweging stelt dat politie duidelijke richtlijnen moet hebben voor het verwerken van biometrische gegevens. "De huidige situatie, naast het schenden van Europese wetgeving, creëert een voedingsbodem voor verschillende vormen van misbruik met deze technologie."