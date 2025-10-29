Kritiek XWiki-lek actief gebruikt voor installeren van cryptominers

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in XWiki voor het installeren van cryptominers, zo laat securitybedrijf VulnCheck in een analyse weten. Een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid verscheen eind 2024. Via het lek, aangeduid als CVE-2025-24893, kan een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand code op kwetsbare installaties uitvoeren. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

XWiki is opensourcesoftware voor het opzetten van een wiki-platform. Begin dit jaar meldde securitybedrijf CrowdSec al dat aanvallers misbruik van het beveiligingslek maakten, maar gaf geen verdere informatie. Nu laat VulnCheck weten dat de kwetsbaarheid actief wordt gebruikt voor het installeren van een cryptominer, die de rekenkracht van het onderliggende systeem gebruikt voor het minen van cryptovaluta. Volgens de onderzoekers gaat het om een "low-end operation". Hoe groot het misbruik is, is onbekend. XWiki claimt dat de software op meer dan achtduizend systemen actief wordt gebruikt.