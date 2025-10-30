Amerikaanse dienstverlener Conduent lekt gegevens van 10 miljoen patiënten

De Amerikaanse dienstverlener Conduent heet de gegevens van meer dan tien miljoen patiënten gelekt. Het gaat om het grootste zorggerelateerde datalek van dit jaar in de Verenigde Staten, zo laten The HIPAA Journal en ISMG weten. Conduent is een grote Business Process Outsourcing (BPO)-dienstverlener, die diensten biedt aan de Amerikaanse overheid en allerlei zorgorganisaties.

Begin dit jaar meldde het bedrijf al dat het was getroffen door een cyberaanval waarbij gegevens van klanten waren gestolen. De aanvaller bleek van 21 oktober 2024 tot en met 13 januari dit jaar toegang tot systemen van Conduent te hebben gehad. Verder onderzoek wees uit dat de aanvaller datasets had buitgemaakt met de persoonlijke informatie van een 'aanzienlijk aantal' personen. Het gaat hierbij om eindgebruikers van de klanten van Conduent.

Verschillende zorgorganisaties die klant zijn van Conduent hebben onlangs patiënten gewaarschuwd dat hun gegevens bij de dienstverlener zijn gestolen. Eerder dit jaar liet Conduent al weten dat het 25 miljoen dollar aan directe kosten vanwege de cyberaanval had gemaakt. Hoe de aanvallers bij Conduent konden inbreken is niet bekendgemaakt.