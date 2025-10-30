Nieuws
WhatsApp ondersteunt nu ook passkeys voor end-to-end versleutelde back-ups

donderdag 30 oktober 2025, 14:18 door Redactie, 0 reacties

WhatsApp ondersteunt nu ook passkeys om toegang tot end-to-end versleutelde back-ups te krijgen. De chatapp kwam in 2021 met de optie om back-ups van chats, foto's en video's end-to-end versleuteld op te slaan. Voor de versleuteling wordt gebruikgemaakt van een willekeurig gegenereerde encryptiesleutel. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om deze encryptiesleutel handmatig of met een wachtwoord te beschermen.

Bij de handmatige optie moet een 64-cijferige weergave van de encryptiesleutel worden genoteerd. Bij de keuze voor een wachtwoord wordt de encryptiesleutel in een hardware security module (HSM)-gebaseerde Backup Key Vault bij WhatsApp opgeslagen. WhatsApp heeft vandaag ook een derde optie aangekondigd, namelijk het gebruik van passkeys. Gebruikers kunnen dan toegang krijgen via de ontgrendelmethode die ze ook voor hun telefoon gebruiken.

De nieuwe optie wordt de komende tijd geleidelijk onder gebruikers van de chatapp uitgerold, zo laat WhatsApp in een blogposting weten. Verdere details zijn niet beschikbaar. WhatsApp introduceerde in 2023 al ondersteuning voor het gebruik van passkeys bij het inloggen op een account.

