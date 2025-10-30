WhatsApp ondersteunt nu ook passkeys voor end-to-end versleutelde back-ups

WhatsApp ondersteunt nu ook passkeys om toegang tot end-to-end versleutelde back-ups te krijgen. De chatapp kwam in 2021 met de optie om back-ups van chats, foto's en video's end-to-end versleuteld op te slaan. Voor de versleuteling wordt gebruikgemaakt van een willekeurig gegenereerde encryptiesleutel. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om deze encryptiesleutel handmatig of met een wachtwoord te beschermen.
Bij de handmatige optie moet een 64-cijferige weergave van de encryptiesleutel worden genoteerd. Bij de keuze voor een wachtwoord wordt de encryptiesleutel in een hardware security module (HSM)-gebaseerde Backup Key Vault bij WhatsApp opgeslagen. WhatsApp heeft vandaag ook een derde optie aangekondigd, namelijk het gebruik van passkeys. Gebruikers kunnen dan toegang krijgen via de ontgrendelmethode die ze ook voor hun telefoon gebruiken.
De nieuwe optie wordt de komende tijd geleidelijk onder gebruikers van de chatapp uitgerold, zo laat WhatsApp in een blogposting weten. Verdere details zijn niet beschikbaar. WhatsApp introduceerde in 2023 al ondersteuning voor het gebruik van passkeys bij het inloggen op een account.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.