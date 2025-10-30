Nieuws
image

Microsoft kondigt beter leesbare titels voor Windows-updates aan

donderdag 30 oktober 2025, 16:19 door Redactie, 0 reacties

Microsoft heeft beter leesbare titels voor Windows-updates aangekondigd. Volgens het techbedrijf moet de nieuwe naamgeving zorgen voor titels die intuïtiever, consistenter en informatiever voor gebruikers zijn, zodat die sneller begrijpen wat een ontvangen update precies doet. Zo wordt er voor de verschillende soorten updates een voortaan voorspelbare structuur gebruikt, aldus Microsofts Anton Fontanov.

Zo wordt voor elke update een titel gebruikt die gebruikersvriendelijker moet zijn, waarbij ook de meest relevante identifiers, zoals KB-, build- of versienummer, worden vermeld. "Wat we weglaten zijn de onnodige technische details, zoals platformarchitectuur of datumprefix", gaat Fontanov verder. In het geval van een beveiligingsupdate zullen die straks het volgende formaat hebben: Security Update (KB5034123) (26100.4747).

Het is eerste grote aanpassing die Microsoft doorvoert aan de naamgeving van updates, merkt Fontanov op. Dit moet volgens de Microsoft-medewerker voor beter leesbare titels van Windows-updates zorgen. Daarnaast moet het ook leveranciers en partners helpen die de updates binnen hun tooling weergeven.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure