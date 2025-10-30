Microsoft kondigt beter leesbare titels voor Windows-updates aan

Microsoft heeft beter leesbare titels voor Windows-updates aangekondigd. Volgens het techbedrijf moet de nieuwe naamgeving zorgen voor titels die intuïtiever, consistenter en informatiever voor gebruikers zijn, zodat die sneller begrijpen wat een ontvangen update precies doet. Zo wordt er voor de verschillende soorten updates een voortaan voorspelbare structuur gebruikt, aldus Microsofts Anton Fontanov.

Zo wordt voor elke update een titel gebruikt die gebruikersvriendelijker moet zijn, waarbij ook de meest relevante identifiers, zoals KB-, build- of versienummer, worden vermeld. "Wat we weglaten zijn de onnodige technische details, zoals platformarchitectuur of datumprefix", gaat Fontanov verder. In het geval van een beveiligingsupdate zullen die straks het volgende formaat hebben: Security Update (KB5034123) (26100.4747).

Het is eerste grote aanpassing die Microsoft doorvoert aan de naamgeving van updates, merkt Fontanov op. Dit moet volgens de Microsoft-medewerker voor beter leesbare titels van Windows-updates zorgen. Daarnaast moet het ook leveranciers en partners helpen die de updates binnen hun tooling weergeven.