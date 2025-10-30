Microsoft kondigt beter leesbare titels voor Windows-updates aan

Microsoft heeft beter leesbare titels voor Windows-updates aangekondigd. Volgens het techbedrijf moet de nieuwe naamgeving zorgen voor titels die intuïtiever, consistenter en informatiever voor gebruikers zijn, zodat die sneller begrijpen wat een ontvangen update precies doet. Zo wordt er voor de verschillende soorten updates een voortaan voorspelbare structuur gebruikt, aldus Microsofts Anton Fontanov.
Zo wordt voor elke update een titel gebruikt die gebruikersvriendelijker moet zijn, waarbij ook de meest relevante identifiers, zoals KB-, build- of versienummer, worden vermeld. "Wat we weglaten zijn de onnodige technische details, zoals platformarchitectuur of datumprefix", gaat Fontanov verder. In het geval van een beveiligingsupdate zullen die straks het volgende formaat hebben: Security Update (KB5034123) (26100.4747).
Het is eerste grote aanpassing die Microsoft doorvoert aan de naamgeving van updates, merkt Fontanov op. Dit moet volgens de Microsoft-medewerker voor beter leesbare titels van Windows-updates zorgen. Daarnaast moet het ook leveranciers en partners helpen die de updates binnen hun tooling weergeven.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.